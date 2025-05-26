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حوادث

إحالة أوراق 4 متهمين بقتل شخص في القليوبية للمفتي

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بإحالة 4 عاملين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك لاتهامهم بقتل شخص ضربا بأسلحة بيضاء (سكين ومطواة وعصي خشبية)، وهشموا رأسه، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيه للنطق بالحكم.

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إحالة 4 عاملين  للمفتي لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم لقتل شخص بالقليوبية 

 

صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود أحداث القضية ليوم 2024/7/9 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "سامح س أ ح" 43 سنة - عامل، و"محمود س أ ح ح" 35 سنة - عامل، و"رمضان ح أ ح" 39 سنة - عامل، و"ياسر ح أ ح" 35 سنة - عامل، في الجناية رقم 16869 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم قتلوا المجني عليه "عماد محمد علي إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه انتقامًا لخلاف سابق مع المتهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سكين ومطواة "عصي خشبية"، وتوجهوا عصبة قاصدين محيط منزله فتربصوا له حيث أيقنوا مروره وما أن أبصروه أمامهم حتى انهالوا عليه ضربا مهشمین رأسه قاصدين من ذلك قتله محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحة المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين مطواه)، حازوا بغير ترخيص أدوات (عصى خشبية) مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بغير مسوغ أو مبرر من الضرورة الحرفية او المهنية.

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