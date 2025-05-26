محافظ القليوبية يكرم خريجات دورة الخياطة بشبرا الخيمة ضمن مبادرة تمكين المرأة

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكريم السيدات اللاتي أتممن بنجاح دورة تدريبية متخصصة في تعليم فنون الخياطة والتفصيل.

أقيم الحفل بمدينة شبرا الخيمة، في إطار حرص محافظة القليوبية على دعم الأسر وتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث شهد تخريج أكثر من 150 سيدة، تم تدريبهن ضمن مبادرة أطلقها النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب.

محافظ القليوبية يكرم خريجات دورة الخياطة بشبرا الخيمة في مبادرة لتمكين المرأة اقتصاديًا



تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد السيدات بالمهارات اللازمة لبدء مشروعاتهن الصغيرة في مجال الخياطة، مما يساهم في توفير مصدر دخل لهن ولأسرهن، ويعزز من دورهن في التنمية المجتمعية. وخلال الحفل، تم تكريم المتميزات من الخريجات وتسليمهن عددًا من ماكينات الخياطة كهبة تشجيعية ودعمًا لهن لبدء مشاريعهن الخاصة فورًا.



وأكد محافظ القليوبية في كلمته على أهمية هذه المبادرات في خلق فرص عمل حقيقية للمرأة، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم هذه الدورة التدريبية الفعالة. وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كافة المشروعات والمبادرات التي من شأنها رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم حيث تم التنسيق مع المسئولين عن المبادرة في تخصيص المحافظة معرض دائم لعرض منتجات الخريجات لمساعدتهن في تسويق أعمالهنم.

من جانبه، أوضح النائب السيد حجازي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي يتبناها الحزب لخدمة المجتمع وتنمية مهارات أفراده، مؤكدًا على الاستمرار في تقديم مثل هذه الدورات التدريبية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات سوق العمل ومساعدة الشباب والسيدات على إيجاد فرص عمل مناسبة.



وشهد الحفل السيد النائب أشرف أمين، والسيد النائب عبد السلام الخضراوي، والسيد النائب مجاهد نصار، بالإضافة إلى عدد من قيادات حزب مستقبل وطن بمدينة شبرا الخيمة، والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة الذين أثنوا جميعًا على نجاح المبادرة وأهميتها في دعم المرأة وتمكينها.

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