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طالبات "رياضة بنها" ينشرن الوعي بالتنمية المستدامة

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 نفذت طالبات الفرقة الرابعة شعبة الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة – جامعة بنها (دفعة 2025)، سلسلة من الأنشطة التوعوية داخل عدد من مراكز الشباب بمدينة بنها، محافظة القليوبية، وذلك في إطار مقرر التدريب الميداني بهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.

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طالبات "رياضة بنها" ينشرن الوعي بالتنمية المستدامة 

جاءت الفعاليات تحت رعاية  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد الكلية، وبمشاركة وكلاء الكلية: الأستاذ الدكتور تامر جمال عرفة للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور هاني زكريا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبد الكريم نبهان لشؤون التعليم والطلاب.

 كما جرى التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور وليد الفرماوي، وقسم الإدارة الرياضية بالكلية برئاسة الأستاذ الدكتور حمادة محمدي.

واستهدفت الأنشطة تعزيز الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: "الصحة الجيدة والرفاه"، وتضمنت قياس الطول والوزن لتحديد نسب السمنة والنحافة، التوعية بأمراض العصر، تنظيم ورش في الإسعافات الأولية، إضافة إلى أنشطة ترويحية داخل نادي السلام للمعاقين، وعدد من المبادرات المجتمعية الهادفة.

وفي ختام الفعاليات، أوصى قسم الإدارة الرياضية والترويح، بالتنسيق مع الطالبات، بتنظيم بطولة كرة قدم نسائية للأهداف المستدامة داخل جامعة بنها العام المقبل، على غرار بطولة كأس العالم للأهداف المستدامة للسيدات التي أُقيمت في الدنمارك عام 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الرياضة وتعزيز رسائل التنمية المستدامة في المجتمع المصري.

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نفذت طالبات الفرقة الرابعة شعبة الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة – جامعة بنها (دفعة 2025)
نفذت طالبات الفرقة الرابعة شعبة الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة – <a href=
نفذت طالبات الفرقة الرابعة شعبة الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة – جامعة بنها (دفعة 2025)

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الشباب والرياضة بالقليوبية مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

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