وداعا للموجة الحارة، بدء تحسن الأحوال الجوية، تغيير جذري بدرجات الحرارة، وتحذير من أتربة وأمطار واضطراب الملاحة البحرية

تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بدءًا من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا بعد موجة شديدة الحرارة ضربت البلاد حيث سجلت درجة الحرارة بالقاهرة 40 درجة مئوية.



وبدأت مصادر الكتل الهوائية تتغير بدءًا من الأمس مع دخول الجبهة الباردة انخفضت درجات الحرارة مع نهاية يوم الإثنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض اليوم الثلاثاء، بقيم تتراوح من 8 إلى 9 درجات مئوية، لتسجل السواحل الشمالية من 24 إلى 25 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 30 إلى 31 درجة مئوية وجنوب البلاد من 31 إلى 32 درجة مئوية.

انكسار الموجة شديدة الحرارة

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة وتوقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من رياح ورمال وأتربة وأمطار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على

مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وتسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.



اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسكندرية:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17 و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 32

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

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