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ارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، تحذير من اضطراب الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط

اضطراب الملاحة البحرية
اضطراب الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

تصل للأربعين في القاهرة، حالة الطقس غدا الإثنين


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة، وتوقعت أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:24

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