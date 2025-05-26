الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 تشهد القاهرة الكبرى، حاليا نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية.

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

تصل للأربعين في القاهرة، حالة الطقس غدا الإثنين

 

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة وتصل لذروتها ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27


 يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين)، والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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