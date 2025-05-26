الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

طقس اليوم،تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

طقس اليوم،حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد والصحراء الغربية، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

طقس اليوم
طقس اليوم

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 26-5-2025

حالة الطقس غدا الأحد 25-5-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة وتصل لذروتها ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 حالة الطقس 

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

طقس اليوم
طقس اليوم

طقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

طقس اليوم في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  21

طقس اليوم
طقس اليوم

طقس اليوم في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 19

طقس اليوم في جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

طقس اليوم
طقس اليوم

طقس اليوم في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 23

طقس اليوم في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27

 

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