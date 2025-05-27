الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

بداية التحسن، الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة، وتوقعت أن يسود  طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الثلاثاء 27-5-2025


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:24

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