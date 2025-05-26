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محافظات

غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، غرفة العمليات بديوان عام المديرية بحضور وليد المناخلى وكيل المديرية وجميع المعنيين وأعضاء الغرفة وعبر شبكة الفيديو كونفرانس مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة سير عمليات امتحانات نهاية العام (الدور الأول) لصفوف النقل من الصف الثالث  الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام، والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥م.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، التواصل اللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ومتابعة تنظيم دخول الطلاب  للجان الامتحانات وتنفيذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة للعمل والتصدى  لأى تجاوزات او محاولات للغش.

ووجه وكيل التعليم بضرورة التعاون والتكاتف وتضافر كافة الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب  من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل كافة العقبات إن وجدت من أجل مرور الامتحانات بكل هدوء وانضباط.

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