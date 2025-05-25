8 توجيهات لـ الزملوط خلال اجتماع المجلس التنفيذي للوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الزملوط ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين وأهالي المحافظة للظهور المشرّف والجهد المثمر خلال افتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات والتوجيهات الهامة، جاء أبرزها:

▪️الاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة المراكز، وتوفير الأضاحي بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضمان وصول الدعم للأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

▪️التأكيد على جاهزية قطاعات التعليم والمعاهد الأزهرية استعدادا لامتحانات الشهادات العامة والأزهرية من تجهيز اللجان والاستراحات وتوفير البيئة الملائمة للطلاب.

▪️سرعة تجهيز مقر التأمين الصحي الجديد بمدينة الفرافرة، تيسيرًا على أهالي المركز في تلقي الخدمة.

▪️الاستعداد للافتتاح التجريبي لمستشفى الداخلة الجديد، ومتابعة إنهاء التشطيبات والتجهيزات بمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالداخلة، تمهيدًا لدخولهما الخدمة خلال الفترة المقبلة.

▪️استعراض موقف مبادرة حقك بالميزان والتأكيد على استمرار تطبيقها بالمخابز البلدية، ومتابعة تعميمها لتشمل المخابز السياحية، مع توفير الموازين اللازمة.

▪️ متابعة وضع خطة عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحي بقرية الهنداو، تتضمن تخصيص مساحة من الظهير الصحراوي كغابة شجرية مرتبطة بإنشاء محطة معالجة جديدة.

▪️ التنسيق بين مديريات (التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي) لتنظيم فعاليات رياضية ومعسكرات مجتمعية وبيئية مثمرة خلال الإجازة الصيفية.

▪️ التأكيد على الدور المجتمعي للمساجد كمنارات للعلم والمعرفة، ودعم تقديم مراجعات نهائية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بها بواسطة معلمين أكفاء، مع تخصيص مكافآت تشجيعية لهم.

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