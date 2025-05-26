ضبط شاب بتهمة الاتجار بالمخدرات في الأقصر

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على شاب عاطل، يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأقصر، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين قتل بلطجة ومخدرات.

ضبط تاجر مخدرات ببندر الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط « س.خ» 22 عاما، مقيم ناحية شارع الشفاء، دائرة بندر الأقصر، واصل نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات وإيقاع الشباب في براثن الإدمان، عندما وردت معلومات أكدت ذلك.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر «البندر» في القبض على العنصر الإجرامي وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وأيضا كميات من الشابو وسلاح أبيض «مطواه» ومبلغ مالي وهاتف.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر العنصر الإجرامي بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الأبيض بهدفي الدفاع عن النفس وأيضا لتقطيع الأحراز وإعدادها للبيع، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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