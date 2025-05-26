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محافظات

زراعة الفيوم: نفوق الدواجن في المزارع لا يتجاوز الـ 6 %

مزارع الدواجن، فيتو
مزارع الدواجن، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: إن اللجنة المشكلة من كل من   الإدارة العامة للإنتاج الحيواني وقسم الدواجن، لمسح دواجن المزارع بالمحافظة، شنت حملة علي المزارع في  مراكز" يوسف الصديق – وابشواي – والفيوم – وطامية - وسنورس"، وتم تفقد جميع المزارع في نطاق المراكز سالفة الذكر، و لم يتم تسجيل أى نفوق غير طبيعي وحالة الطيور جيدة، وحالات النفوق في حدود الطبيعي ويرجع سببها الي ارتفاع درجات حرارة الطقس.

حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر

 يذكر أن حجم إنتاج الدواجن في مصر يبلغ  1.55 مليار طائر سنويا، ما يغطي 98 % من احتياجات السوق المحلي وتضم مصر عددا كبيرا من المزارع التي تتفاوت في أحجامها، وقد تشهد بعض حالات نفوق نتيجة التقلبات الجوية، وهو أمر مماثل للعام الماضي، ووزارة الزراعة خصصت ميزانية لفحص عينات المزارع التي تواجه مشكلات.

زراعة الفيوم: مزارع الدواجن في المحافظة آمنة تماما

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و سبق أن أعلن وزير الزراعة ، علاء فاروق، في تصريحات إعلامية إن الحديث عن وباء قاتل للدواجن في مصر عار تماما عن الصحة، موضحا أن نسبة النفوق الموسمية نتيجة التغيرات المناخية في مثل هذا التوقيت من العام لا تتجاوز 3 % إلى 6 في المئة كحد أقصى، وهي نسب متعارف عليها دوليا

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