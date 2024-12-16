زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن مكافحة الآفات في الزراعات العضوية بإبشواي

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن الفريق الإرشادي البحثى بمحافظة الفيوم نظم ندوة ندوة إرشادية حقلية بقرية السنجق التابعة لمركز إبشواى، عن مقاومة ومكافحة الأمراض والحشرات في النباتات الطبية والهطرية، تحت نظم الزراعة العضوية.

استراتيجيات مكافحة الآفات في الزراعة العضوية

وتعتمد استراتيجيات مكافحة الآفات في الزراعة العضوية، على طرق منع الإصابة أو الحد منها، على سبيل المثال لا الحصر فإن المزارعين أو القائمين على تنفيذ نظام الزراعة العضوية، يجب أن يدرسوا، ويضعوا الاستراتيجيات والخطط الملائمة لاستخدام أحد أو العديد من الوسائل في مكافحة الآفات المختلفة، ومن هذه الوسائل، استخدام المبيدات الحيوية، واستخدام الدورات الزراعية، واستخدام طرق المكافحة الحيوية للآفات

Biological control.

وجذب الطفيليات والمفترسات الحشرية مع توفير الغذاء والسكن لها، واستخدام المصائد اللاصقة الملونة، واستخدام المصائد الفورمونية، واستخدام المحاصيل الصائدة، واستخدام الأصناف المقاومة للآفات، والتخلص من المحاصيل المصابة بأضرار بالغة، ونقل المحاصيل الناجحة لأماكن بعيدة بقدر الإمكان، واستخدام المحاصيل البينية لخصائصها التكافلية وتأثيرها الطارد للآفات، واختيار التوقيت المناسب للزراعة، لتجنب أعلى فترات الضغط للآفات، ودراسة المدى العوائلي والعوائل المفضلة للآفات المنتشرة بالمنطقة.

تحويل المحصول الي كائن غير مرغوب فيه للآفات

كما يمكن أن تعتمد استراتيجية مكافحة الآفات على تحويل المحصول أو الموطن كائن غير مقبول للآفات من خلال التدخل في تفضيلات وضع البيض، أو تمييز النبات المضيف أو الموقع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسات، مثل عزل المحاصيل، والزراعة المختلطة، وتناوب المحاصيل.

كما هناك العديد من الاستراتيجيات وبعض الممارسات أو الوسائل، يمكن استخدامها في مكافحة الآفات المختلفة في الزراعة العضوية، للحفاظ على معدلات الإصابة بالآفات في أدنى مستوياتها، بمعنى عند مستوى أقل من الحد الحرج الاقتصادي.

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