ندوات إرشادية ومكافحة القوارض والآفات، حصاد زراعة الفيوم خلال 2024

أعدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، تقريرا عن أنشطتها طوال عام 2024، للعرض على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي سبق وأن أصدر تعليمات لكل المديريات الخدمية بإعداد تقرير عن حصاد العام الماضي، لإعادة تقييم الأداء.

أنشطة إدارتي الإرشاد الزراعي وخدمة المواطنين

وجاء بتقرير مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، عن أنشطتها طوال عام 2024، أن إدارة خدمة المواطنين، استقبلت 297 شكوى من الأهالي، وتم التواصل مع الجهات المعنية والمسئولين المختصين لحلها، كما وفىت إدارة الإرشاد الزراعى تقاوى المحاصيل الزراعية للموسمين "الصيفى والشتوى"، واختيار وزراعة الحقول الإرشادية مساحتها 110 أفدنة، وتسوية 200 فدان بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوفير شتلات الخضر كالطماطم والباذنجان والفلفل والكرنب إلى 4000 مزارع، وتدريب 150 مرشدا زراعيا وأخصائيا، وتدريب 2000 مزارع، بالإضافة إلى تدريب المرأة الريفية وشباب الخريجين بإجمالي 1200 متدرب، وتنظيم المؤتمرات والندوات الموسعة بإجمالي 50 مؤتمرًا و10 ندوات إرشادية، استفاد منها 4000 مزارع بالإدارات الزراعية، وتنظيم 300 قافلة إرشادية استفاد منها 6000 مزارع، وتنظيم أيام حقلية بإجمالي 220 ندوة استفاد منها 4400 مزارع، وتنظيم أيام حصاد بإجمالي 110 أيام استفاد منها 550 مزارعا.

أنشطة أخرى متنوعة لإدارات المديرية المختلفة

وكشف التقرير أن إدارة البساتين رخصت 71 صوبة وحديقة خاصة لإنتاج الخضار وشتلاته، وفحصت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة 252 شكوى، وأصدرت إدارة الإنتاج الحيواني 1554 ترخيص تشغيل مؤقت، وتعاملت إدارة الخدمات الزراعية مع شكاوى المواطنين بإجمالي 18308 شكاوى، ونظمت إدارة الأراضي والمياه 17 ندوة تثقيفية حول ترشيد استخدام المياه، واستخدام الأسمدة الحيوية بدلًا من الكيماوية، وتدوير مخلفات الزراعة، وتطهير المساقى والمصارف، بمشاركة 650 مزارعا، والتعامل مع 96 شكوى فردية وجماعية تتعلق بالري والصرف وتطهير الترع والمصارف ونقص المياه والزراعات المخالفة، وتم حلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تطهير الترع والمساقي

كما تم تطهير عدد من المساقي والمراوي الخاصة بطول 543,160 كيلو متر لمساحة 4785 فدانا، استفاد منها نحو 2500 حائز بمختلف أنحاء المحافظة، وتطهير عدد من المصارف الخاصة بطول680 كيلو متر لمساحة 9528 فدانا، استفاد منها 3500 حائز بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم متابعة 68 جمعية لمتابعة أعمال الإدارة والعمل على حل المشكلات المتعلقة بأصحاب الحيازات الزراعية، وتم تطهير عدد من المراوي بطول 81,450 كيلو متر بنظام التعاقدات الخاصة، و70,850 كيلو متر ضمن خطة التحسين، بإجمالى 152,3 كيلو متر، وتخدم حوالى 3258 فدانًا، وتم تطهير عدد من المصارف بطول 65,160 كيلو متر بنظام التعاقدات الخاصة، و56,6 كيلومتر ضمن خطة تحسين الأراضى، بإجمالى 121,760 كيلو متر وتخدم حوالى 3258 فدانًا، ونحو 1500 حائز.

مكافحة القوارض والحشرات والآفات

ولفت تقرير مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى أن إدارة المكافحة، نفذت 3 حملات قومية لمكافحة القوارض على مستوى المحافظة، ومعالجة مساحة 190 ألف فدان باستخدام مبيد فوسفيد الزنك، وعلاج مساحة 3700 فدان باستخدام مبيد اللبيت، وتنظيم 62 ندوة إرشادية لمكافحة القوارض، وزيارة عدد 148 منزل للتوعية بضرورة مكافحة القوارض فى المنزل، وللتخلص من مشكلة النمل الأبيض، تم علاج 1885 وحدة، وفي مجال الرقابة على المبيدات تم تنظيم 4 دورات تدريبية على نظام مطبقي المبيدات، وعقد تدريب للتعرف على أضرار وعلاج أقراص الغلة "فوسفيد الألومنيوم"، وإجراء 30 معاينة لمحلات المبيدات والمخصبات الزراعية، واستخراج 59 ترخيصا للاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية، كما تم متابعة محلات المبيدات والمخصبات الزراعية، وسحب 7 عينات لتحليلها بمعامل وزارة الزراعة، وتوفير مبيدات سوسة النخيل، ومبيدات مكافحة القوارض، ومبيدات النمل الأبيض، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة.

أما فيما يخص المكافحة الحقلية، فقد تم علاج مساحة 44487 فدانًا ضد الآفات المختلفة، وفي مجال الآلات الزراعية تم رش مساحة 46583 فدانًا من القطن، والمرور المستمر على جميع الإدارات الزراعية لمتابعة عمليات الإصلاح والصيانة للمواتير، والوقوف على الحالة العامة للمواتير، وبالنسبة للمكافحة البستانية تم فحص ما يقرب من 60 ألف نخلة، وعلاج 15000 نخلة حقن وقائي، كما تم علاج مساحة 791 فدانًا من أشجار المانجو ضد العفن الهبابى والحشرة القشرية.

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