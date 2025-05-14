زراعة الفيوم تنظم دورة تدريبية حول سبل زيادة إنتاج محصول الذرة الشامية

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة بمحافظة الفيوم، إن المديرية نظمت تدريبا استهدف أخصائيي الإرشاد الزراعى ومهندسى جهاز تحسين الأراضي، شارك في التدريب الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

البرنامج التدريبي لمديرية الزراعة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن البرنامج التدريبي شمل عدة حقائب تدريبية، منها ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية لمحصول الذرة الشامية، ما لمحصول الذرة الشامية من أهمية، وسبل تحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة، التسوية بالليزر والخدمات التي يقدمها جهاز تحسين الأراضي للمزارعين، دور الارشاد الزراعى فى نشر طريقهدة الزراعة على مصاطب، واقيم التدريب بقاعة الارشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمدينة الفيوم.

فوائد زراعة الذرة الشامية

يذكر أن الذرة الشامية تدخل في العديد من الصناعات منعا صناعة الزيت والنشا، وتعتبر الذرة من أهم أركان الأمن الغذائي المصري، فهي تستخدم في صناعة الخبز، كما تستخدم في علف الماشية، وهناك اهتمام كبير من الدولة بتنمية محصول الذرة لتحقيق الأمن الغذائي.

وعلى الرغم من وجود مساحات كبيرة جدًا في مصر تصلح لزراعة الذرة، إلا أن المساحة المنزرعة مساحة محدودة بسبب نقص المياه، ويمكن زيادة نسبة الإنتاج للوصول إلى أعلى نسبة اكتفاء برفع العائد الاقتصادي من زراعة محصول الذرة الشامية لأن محصول الذرة مكلف والعائد المادي قليل فلا يشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة.

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