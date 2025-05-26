الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نفوق 16 رأس ماشية وأغنام وحصان حصيلة حريق عزبة الطين بالدقهلية (صور)

حريق في عزبة الطين
حريق في عزبة الطين بالدقهلية، فيتو

ارتفعت خسائر حريق اندلع في 5 حظائر ماشية بعزبة الطين التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية ونتج عنه نفوق 16 رأس ماشية وأغنام وحصان  .

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزارع ماشية بعزبة الطين في منية النصر في الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإطفاء والأجهزة التنفيذية بمركزي الكردي ومنية النصر ولا تزال المحاولات مستمرة للسيطرة علي الحريق.

وكان الحادث قد أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية و2 حصان و4 أغنام  في 5 حظائر.

 

انتقلت 10 سيارات إسعاف و10 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجار السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.
 

 

وبالفحص المبدئي تبين أن أحد الأشخاص كان قد أضرم النيران في أرض غلة ومع الهواء تطايرت النيران وطالت حظائر الماشية.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات سيارات الإطفاء محافظة الدقهلية والأجهزة التنفيذية نفوق 16 رأس ماشية محافظة الدقهلية منية النصر في الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يناقش آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية الصحية "من بدري أمان"

إحالة أوراق شخصين للمفتى بتهمة قتل ابن عمهما بسبب 3 آلاف جنيه في قنا

الأكاديمية المصرية للفنون بروما تفتتح معرض "بيوت مصرية"

شاهد، أهداف ومهارات محمد علي بن رمضان صفقة الأهلي الجديدة

الأكثر قراءة

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

مدبولي يوجه بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

إنبي.. كيف تحوّلت شركة بترول كبرى إلى مزرعة عائلية؟!

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تستعد جسديا وروحيا لرحلة الحج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

مسجد نمرة أحد مساجد الحج الخمسة داخل الحرم

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية