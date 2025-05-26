نفوق 16 رأس ماشية وأغنام وحصان حصيلة حريق عزبة الطين بالدقهلية (صور)

ارتفعت خسائر حريق اندلع في 5 حظائر ماشية بعزبة الطين التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية ونتج عنه نفوق 16 رأس ماشية وأغنام وحصان .

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مزارع ماشية بعزبة الطين في منية النصر في الدقهلية.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإطفاء والأجهزة التنفيذية بمركزي الكردي ومنية النصر ولا تزال المحاولات مستمرة للسيطرة علي الحريق.

وكان الحادث قد أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية و2 حصان و4 أغنام في 5 حظائر.

انتقلت 10 سيارات إسعاف و10 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وجار السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.



وبالفحص المبدئي تبين أن أحد الأشخاص كان قد أضرم النيران في أرض غلة ومع الهواء تطايرت النيران وطالت حظائر الماشية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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