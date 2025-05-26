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محافظات

إقامة عزاء للشيخ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية

يرادق عزاء الشيخ
يرادق عزاء الشيخ سيد سعيد سلطان المقارئ، فيتو

استعدت قرية ميت مرجا سلسيل التابعة لمركز الجمالية في محافظة الدقهلية بسرادق عزاء كبير لاستقبال المعزين في رحيل الشيخ السيد سعيد الشهير بسلطان المقارئ 

وكانت القرية اتشحت أمس بالسواد وشيّع الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية، جثمان القارئ الشيخ سيد سعيد، المعروف بلقب "سلطان المقارئ"، في جنازة شعبية مهيبة، تقديرًا لمكانته الرفيعة ومحبته الراسخة في قلوب محبيه.

وانطلق موكب الجنازة من مسجد ميت مرجا التابع لمركز الجمالية، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على الحضور الذين توافدوا من مختلف القرى والمراكز، مشاركين في وداع واحد من أبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي.

وشهدت الجنازة حضورًا واسعًا من المشايخ والأئمة وطلّاب العلم، إضافة إلى المواطنين الذين التفوا حول الجثمان، يرفعون أكفّ الدعاء للفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبه، تقدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ الراحل، معبرًا عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ سيد سعيد، الذي اعتبره رمزًا من رموز التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، مشيدًا بما قدّمه من خدمة للقرآن الكريم طوال مسيرته.

وقال المحافظ في بيان له: "فقدت الدقهلية أحد أعلام التلاوة، الذي اشتهر بصوته الخاشع وتلاوته المؤثرة، خاصة في سورة يوسف، والتي كان يتميز بأدائها على نحو فريد، مما جعله يحظى بلقب سلطان القراء عن جدارة."

 

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