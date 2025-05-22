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حوادث

تفاصيل ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة في منية النصر بالدقهلية

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في إلقاء  القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق مركز منية النصر، وعثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وطلقات، وذلك خلال حملتين أمنيتين لمداهمة البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة.

ضبط عنصرين اجراميين تخصصا في المخدرات 


وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، باتجار عنصرين إجراميين في المواد المخدرة، متخذين من بؤرتين إجراميتين بنطاق المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

مباحث منية النصر تضبط عنصرين إجراميين في المواد المخدرة

وبتقنين الإجراءات وبعد استئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس وحدة المباحث، والرائد محمد أبوغزالة، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، والقوة الأمنية المرافقة، من ضبط الأول ويدعى وائل م.إ.ال.، وشهرته "وائل غزال"، 26 سنة، عاطل، مقيم بقرية البجلات دائرة المركز، والسابق اتهامه في قضايا مخدرات، وسلاح ناري، وسلاح أبيض، وضرب.

وبتفتيشه ضبط بحوزته لفافتين كبيرة الحجم تحتوي على مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش ماركة "شت جن"، وطلقات من ذات العيار، ومبلع مالي، و2 هاتف محمول، ودراجة نارية، وتم تحرير المحضر رقم 5438 جنايات منية النصر لسنة 2025.

 

كما تم ضبط عادل ع.ال.م.، وشهرته "أبو نسب"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بقرية البكري بمركز منية النصر، والسابق اتهامه في قضايا مخدرات، وسلاح، وسرقة دراجات نارية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 92 كيس هيروين خام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم تحرير المحضر رقم 5437 جنايات منية النصر لسنة 2025، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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