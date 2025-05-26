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جامعة الفيوم تنظم ندوة في اليوم العالمي للتوعية بمرض الثلاسيميا

ندوة للتوعية بمرض
ندوة للتوعية بمرض الثلاسيميا

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم ان كلية الطب نظمت ندوة تثقيفية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض الثلاسميا بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين، ووحدة تطوير التعليم الطبي وتنمية المهارات بالكلية، اليوم الاثنين،  بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أهمية تسليط الضوء على مرض الثلاسيميا

وقالت الدكتورة نجلاء الشربيني، عميد كلية الطب،  ان الندوة  تسلط الضوء على مرض الثلاسيميا لتعزيز الوعي حول هذا المرض الوراثي المزمن وسبل الوقاية منه والصعاب التي يواجهها مرضى الثلاسيميا وأسرهم، حيث يمثل تحديًا كبيرًا خاصة في المناطق التي ينتشر فيها زواج الأقارب، وقد انشأت جامعة الفيوم، بنك الدم الخاص بمرضى الثلاسيميا منذ عام 2022، ويعد البنك الثالث على مستوى الجمهورية، والثاني على مستوى الجامعات المصرية، ويقدم خدمة مجتمعية دقيقة تقوم على نقل دم بمواصفات خاصة الى مريض الثلاسيميا الذي يكوّن جسده أجساما مضادة خلال مراحل العمر تؤثر على أعداد كرات الدم المطابقة، وهو ما تعمل عليه معامل بنك الدم بجامعة الفيوم بالبحث عن معايير مطابقة تتناسب مع الحالات وبالمواصفات والجودة التي يحتاجها مريض الثلاسيميا المتلقي للخدمة الطبية.

تعريف مرض الثلاسيميا

يذكر أن مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي يؤثر على البروتينات المكوّنة للهيموجلوبين في الدم، ما يؤدي إلى فقر دم مزمن يحتاج إلى نقل دم منتظم، ما يؤثر على المواليد، مسببًا تأخر النمو عند الأطفال، خاصة في حالات زواج الأقارب، والوقاية من المرض ممكنة من خلال الفحص الطبي قبل الزواج، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

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  مريض الثلاسيميا يعتمد على نقل الدم على مدار العمر وتتغير مواصفات الدم المطلوبة بشكل مستمر، وبرامج التوعية وتدريب الأطباء على متطلبات المرضى تعمل على توجيه الحالة بطريقة سليمة.

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