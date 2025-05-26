موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل الكوري "BITCH X RICH"

تم الإعلان عن عرض الموسم الثاني من المسلسل الكوري المرتقب "BITCH X RICH" في الأسبوع الأول من يوليو، حيث سيكون متاحًا للمشاهدين حول العالم على منصة "Viki".

وصور الموسم الأول من "BITCH X RICH" أحداث كيم هاي إن (لي أون سايم)، الشاهدة الوحيدة على جريمة قتل طالبة في المدرسة الثانوية، وتنتقل كيم في النهاية إلى مدرسة تشونغدام الثانوية الدولية المرموقة، وهناك تلتقي ببايك جينا (يري من فرقة الكيبوب Red Velvet)، ملكة دايموند 6، المشتبه بها الرئيسية، وأقوى شخصية في المدرسة.

الموسم الثاني من مسلسل BITCH X RICH

ومن المقرر أن يركز الموسم الثاني على شخصيتين رئيسيتين: كيم هاي إن، التي أصبحت شاهدة مرتين وأول عضوة محرومة في فرقة دايموند 6، وبايك جينا، التي تكافح مع آلام النمو وسط صراع هش على السلطة كملكة فرقة دايموند 6، كما يقدم الموسم أيضًا شخصيات جديدة من المقرر أن تغير مجري الأحداث، منهم: تشا جين ووك (كيم مين كيو)، طالب منقول ذو كاريزما، ولي سا رانغ (وون كيو بين)، رومانسي ميؤوس منه على استعداد للمخاطرة بكل شيء لحماية هاي إن.

من المتوقع أن يتألق الممثلون الشباب أكثر هذا الموسم. يعود من الموسم الأول كل من لي أون سايم، وييري، ولي جونغ هيوك في دور سيو دو إيون، وبارك سي وو في دور مين يول هي، وجانغ دوك سو في دور بارك وو جين، وجانغ سونغ يون في دور كيم هاي إن. سيساعد أعضاء فريق التمثيل الجدد كيم مين كيو وون كيو بين في توسيع نطاق المسلسل.

فيعود المخرج ليم داي وونج، المعروف بإخراجه فيلمي "Night Has Come" و"Search"، مرة أخرى بالجزء الثاني من دراما BITCH X RICH، وقال في تصريحات صحفية: "إذا كان الموسم الأول يدور حول نمو الشباب واكتشاف الذات، فإن الموسم الثاني يركز على معاناة النمو التي تصاحب مواجهة الواقع. هذا الموسم لا يستكمل قصص الشخصيات فحسب، بل يستكشف القلق والتوتر والانقسامات في علاقاتهم."

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