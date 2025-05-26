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ثقافة وفنون

انطلق عرضه مؤخرا، معلومات مهمة عن المسلسل التركي فندق الأحلام

فندق الأحلام، فيتو
فندق الأحلام، فيتو

 أطلقت منصة شاهد الرقمية مؤخرا النسخة التركية من المسلسل الكوري الشهير ملك الأرض، وذلك تحت عنوان فندق الأحلام، وهو عمل يعرف أيضا باسم الغرفة المزدوجة (Çift Kişilik Oda).

تفاصيل مسلسل فندق الأحلام 

 المسلسل مستوحى من النسخة الكورية “ملك الأرض”، التي عُرضت في عام 2023 وحققت نجاحًا لافتًا، وكان من بطولة لي جونهو ويونا، وقد تم تكييف القصة لتتناسب مع البيئة والثقافة التركية، مع الحفاظ على روحها الأصلية.

ويعرض المسلسل على شاهد بالإضافة إلى قناة NOW التركية، وتدور أحداث فندق الأحلام في فندق لوتيسيا الفاخر، حيث تطل على الجمهور قصة “نيلوفر” (التي تجسدها ديفريم أوزكان)، وهي فتاة فقدت والديها في سن مبكرة لكنها تحمل حلمًا كبيرًا بالعمل في الفندق الذي كان شاهدًا على قصة حب والديها. 

تواجه نيلوفر تحديات كبيرة داخل هذا العالم المعقد، خصوصًا مع سيطرة “سيفيل” (جوزده سيدا ألتونر)، الأخت غير الشقيقة لأحد ورثة الفندق، والتي تدير الفندق بصرامة وتحاول فرض نفوذها.  

وتتغير موازين الأحداث مع عودة كان (أولاش تونا أزتيبي)، الوريث الغائب الذي يحمل مشاعر مختلطة من الغضب والخذلان تجاه سيفيل، التي يحملها مسؤولية فقدانه لإرثه. 

عودته تحمل رغبة في الانتقام، لكنه يجد نفسه في صراع داخلي بين قلبه وعقله، خاصة عندما يلتقي بنيلوفر.  

المسلسل  بطولة عدد من أبرز النجوم الأتراك، منهم: ديفريم أوزكان في دور نيلوفر، أولاش تونا أزتيبي في دور كان، جوزدي سيدا ألتونر في دور سيفيل، ليفنت أولجن، وأونور بويوكتوبجو والمسلسل من إخراج يوسف بيرحسن، وكتابة السيناريو عائشة أونار كوتلو.  

يُعرض المسلسل على منصة شاهد ضمن باقات VIP، وذلك بعد بثه في تركيا مباشرة، حيث يتم استلام الحلقات وترجمتها ودبلجتها إلى العربية.

كما تطرح “شاهد” الحلقات مجانًا بعد موعد عرضها الرسمي على شاشة MBC1، وذلك من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.  

وحتى الآن، تم عرض خمس حلقات من مسلسل “فندق الأحلام” على المنصة، ما يتيح فرصة مثالية للبدء في متابعته لمحبي الدراما التركية الحديثة.

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منصة شاهد الرقمية منصة شاهد فندق الأحلام مسلسل فندق الأحلام

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