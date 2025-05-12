جيسو في أول تجربة سينمائية مع النجم لي مين هو

تستعد جيسو، عضوة فرقة الكيبوب BLACKPINK، لدخول عالم السينما بقوة من خلال أول دور بطولة لها في الفيلم الكوري المرتقب "The Prophet: Omniscient Reader"، والمقرر طرحه في دور العرض خلال يوليو 2025، المستوحى من الرواية الإلكترونية الناجحة التي تحمل الاسم نفسه، والتي أسرت ملايين القرّاء في كوريا والعالم.

جيسو، فيتو

تدور أحداث الفيلم في عالم خيالي تتحول فيه الرواية المفضلة للبطل إلى واقع، ويضطر "كيم دوك-جا" (الذي يؤدي دوره آهن هيو-سيوب) إلى التعاون مع بطل الرواية "يو جونغ-هيوك" (لي مين-هو) لإنقاذ البشرية من نهاية وشيكة.

في هذا العمل السينمائي، تلعب جيسو دور "لي جي هاي"، وهي شخصية قوية وذكية تتصدر خطوط المواجهة في الأحداث. الدور يمثل تحديًا تمثيليًا لـجيسو، ويمنحها فرصة لعرض قدرات درامية مختلفة عن ما قدمته سابقًا في أعمالها التلفزيونية.

مع اقتراب موعد العرض، ينتظر الجمهور العالمي أداء جيسو بفارغ الصبر، وسط ترقب واسع لرؤية كيف ستؤدي هذا الدور البطولي الأول في مسيرتها السينمائية.

من المقرر عرض فيلم "The Prophet: Omniscient Reader" في دور السينما الكورية خلال يوليو 2025، مع توقعات بعرضه في دور السينما العالمية في وقت لاحق من العام.

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