ليسا تضئ سماء البوليفارد بالرياض ترويجًا لأحدث ألبوماتها (فيديو)

أضاءت ليسا، عضوة فرقة الكيبوب BLACKPINK سماء بوليفارد الرياض مساء الخميس 24 أبريل 2025، بعرض بصري ضخم احتفالا بألبومها الفردي الأول "Alter Ego".

انطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث شهدت الشاشات العملاقة في البوليفارد عرضا مرئيا مذهلا لأبرز مقاطع الألبوم، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق ليسا ومحبي الكيبوب في السعودية. واستمر العرض حتى قرابة الحادية عشرة مساءً، مقدما تجربة فنية بصرية وصوتية تليق بحجم الحدث.

#LISA lighting up Riyadh Boulevard ✨💛

Lisa coming to Riyadh is not just a wish it's a whole need, we're so ready to welcome our queen with all the love she deserves @wearelloud 💛 pic.twitter.com/o4MoIh5XOJ — Daisy (@_lalisace) April 24, 2025

ألبوم "Alter Ego"، الذي صدر في فبراير الماضي، يتضمن 15 أغنية أبرزها Fxck up the World. Elastigirl Thunder، واChil. وقد تعاونت ليسا في الألبوم مع نجمات عالميات مثل ميغان ذا ستاليون وروز اليا، مما ساهم في تحقيقه لنجاحات واسعة عالميا.

اللافت كان تفاعل الجمهور السعودي الذي عبر عن إعجابه الكبير بالعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هشتاج “LISAxAlter Ego” التريند المحلي في السعودية.

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