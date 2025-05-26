كرة اليد، محسن رمضان ينتقل إلى مضر السعودي

كرة اليد، أعلن نادي مضر السعودي، تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر محسن رمضان، على سبيل الإعارة للمشاركة في منافسات بطولة النخبة.

ويقدم محسن رمضان مستويات مميزة وقوية مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وتوج محسن رمضان مع النادي الأهلي مؤخرا بلقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية.

وحصد محسن رمضان مع النادي الأهلي أيضا لقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

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