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رياضة

كرة اليد، وزارة الرياضة توافق رسميا على تعيين مدير فني جديد للمنتخب

تشافي باسكوال، فيتو
تشافي باسكوال، فيتو

كرة اليد، حصل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على موافقة وزارة الشباب والرياضة، على تعيين الإسباني تشافي باسكوال، مديرا فنيا للمنتخب الوطني، خلفا للمدير الفني الحالي كارلوس باستور.

ومن جانبه قال خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد: إن المدير الفني الجديد سيوقع على عقود تدريبه للمنتخب الوطني، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح “فتحي”، أن اتحاد كرة اليد بصدد تجهيز مذكرة كاملة تتضمن المقابل المادي للجهاز الفني الجديد للمنتخب من أجل إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف “فتحي”: “وزارة الشباب والرياضة طلبت العديد من الأوراق والأهداف الفنية، وتم إرسالها بالكامل".

أهلي “مادسن” يكتب التاريخ

وعلى جانب آخر، كتب الدنماركي ستيفن مادسن المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، تاريخ جديد لكرة اليد الأهلاوية، بعد موسم تاريخي حقق الأحمر خلاله عدد كبير من النجاحات والإنجازات على جميع المستويات، محليا وقاريا وعالميا.

ونجح  مادسن في حصد 6 بطولات هي: الدوري المصري - السوبر المصري - كأس مصر - دوري أبطال أفريقيا - كأس السوبر الأفريقي - البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، بالإضافة لميدالية برونزية في بطولة كأس العالم للأندية وفوز تاريخي ومستحق على برشلونة الإسباني في مباراة المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها فريق مصري 6 بطولات خلال موسم واحد، وهو إنجاز يحسب للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ستيفن مادسن.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد خالد فتحي وزارة الشباب والرياضة تشافي باسكوال

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