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رياضة

كرة اليد، خريطة اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، ارتفع عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية لكرة اليد خلال الموسم المقبل.

وفيما يلي خريطة الأندية التي يلعب لها لاعبي المنتخب الوطني،،،

أحمد عادل - فيزبريم المجري

أحمد هشام دودو - فيزبريم المجري

يحيى الدرع - فيزبريم المجري

يحيى خالد - باريس سان جيرمان

عبد الرحمن فيصل - باريس سان جيرمان

سيف الدرع - برشلونة

حسن وليد قداح - كيلسي البولندي

علي زين - دينامو بوخارست الروماني

محمد سند - لم يحدد حتى الآن

أحمد هشام سيسا - فيتسلار الألماني

بلال مسعود - بيرجيشر الألماني

مهاب سعيد - نيم الفرنسي

محمد علي (حارس مرمى) - سبورتنج لشبونة البرتغالي

محمد عصام الطيار (حارس مرمى) - هامبورج الألماني

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كرة اليد أحمد عادل أحمد هشام دودو يحيى الدرع يحيى خالد عبد الرحمن فيصل

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