السبت 24 مايو 2025
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رياضة

كرة اليد، نجل مدرب المنتخب الأسبق يثير أزمة في الأهلي والزمالك

بيجاد مروان رجب،
بيجاد مروان رجب، فيتو

كرة اليد، لفت بيجاد مروان رجب لاعب الدائرة، الأنظار خلال مشاركته مع الزمالك في منافسات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وأفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بأداء قوي ومميز، ساهم بشكل كبير في وصول الأبيض لنهائي البطولة الأفريقية.

وبيجاد صاحب الـ23 عاما، هو نجل مروان رجب نجم كرة اليد المصرية في جيلها الذهبي، والمدير الفني الأسبق للفراعنة، ويلعب ضمن صفوف فريق سبورتنج، وشارك مع الزمالك في البطولتين على سبيل الإعارة.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي والزمالك قرروا الدخول في صراع من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، بعد المستوى المميز الذي قدمه في البطولتين على مستوى الدائرة، ومساهمته في إحراز عدد كبير من الأهداف.

ويسعى الأهلي إلى التعاقد مع اللاعب من أجل تعويض رحيل أحمد عادل لاعب الدائرة، بعد توقعيه على عقود الانتقال لصفوف فريق فيزبريم المجري.

فيما يحاول الزمالك التعاقد مع اللاعب من أجل تقوية صفوفه في ظل منافسة قوية وشرسة مع الأهلي على حصد بطولات الموسم المقبل.

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كرة اليد بيجاد مروان رجب الزمالك كأس السوبر الأفريقي مروان رجب

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