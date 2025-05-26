كرة اليد، الأهلي يستعيد خدمات عمر شريف من الموسم المقبل

كرة اليد، استعاد النادي الأهلي خدمات عمر شريف لاعب كرة اليد المحترف ضمن صفوف فريق كانجاس الإسباني على سبيل الإعارة، للانضمام لصفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل.

ويلعب عمر شريف في مركز لاعب الدائرة، ويقدم مستويات مميزة مع فريقه الإسباني.

ويسعى النادي الأهلي لتقوية صفوفه وتعويض رحيل أحمد عادل لاعب الدائرة، بعد أن خرج في رحلة احترافية لصفوف فيزبريم المجري.

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