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محافظات

محافظ البحيرة تتابع أعمال تطوير ميداني العزيز عثمان والمحطة بدمنهور

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها لإعادة تأهيل وتجميل عدد من الميادين وخاصة الميادين المهمشة وتحويلها إلى نقاط إشعاع حضاري وجمالي، تسهم في تحسين المشهد البصري للمدن، وتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يليق بالمواطنين ويُعزز من جودة الحياة.

 

تعزيز الهوية البصرية والانتماء الوطني

 جاء ذلك في إطار خطة تنموية متكاملة أطلقتها محافظة البحيرة لتطوير الميادين الحيوية في مختلف المدن والمراكز، بما يعكس تاريخ وثقافة المحافظة ويُعزز الهوية البصرية والانتماء الوطني، حيث يتم تطوير النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة دمنهور ضمن خطة المحافظة الاستثمارية، إلى جانب الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة بميدان العزيز عثمان بدمنهور، تمهيدًا لتطويره بشكل كامل، وكذلك تم رفع الإشغالات بميدان المحطة ووضع التصميمات والوقوف على المحاور المرورية به للبدء في تطويره بشكل حضاري متميز وفريد، خاصة ان ميدان المحطة بدمنهور، يعد أحد الميادين الحيوية التي تستهدفها الخطة الشاملة لتحسين المظهر العام للمدن.

افتتاح ميدان الإمام والذى صمم وفقًا لمعايير الهوية البصرية

 الجدير بالذكر أن البحيرة قد شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير عدد من الميادين، وكان من أبرزها افتتاح ميدان الإمام والذى صمم وفقًا لمعايير الهوية البصرية، حيث تم تزويده بعناصر جمالية مستوحاة من تراث البحيرة الثقافي والفكري، إلى جانب لوحات وعلامات إرشادية مضيئة.

 

الالتزام الكامل بجودة التنفيذ ومراعاة البعد الجمالي

 أشارت محافظ البحيرة، أن جميع أعمال التطوير تتم وفق جدول زمني دقيق وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، مع الالتزام الكامل بجودة التنفيذ ومراعاة البعد الجمالي والثقافي في تصميمات الميادين، بما يُسهم في تعزيز الانتماء والوعي الحضاري لدى المواطنين.

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دمنهور الميادين السيولة المرورية الهوية البصرية

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