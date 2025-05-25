هبوط في كوبري على المحمودية بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، هبوطا جزئيا بالكوبري العائم بترعة المحمودية بوسط المدينة مما يشكل خطورة على سلامة المواطنين أثناء عبورهم الكوبري الرابط شرق المدينة بغربها.

إغلاق الكوبري العائم بترعة المحمودية

وانتقلت القيادات المختصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار حيث سارعوا بإغلاق الكوبري العائم بترعة المحمودية بوسط المدينة، لحين انتهاء أعمال الصيانة اللازمة له في أقرب وقت ممكن.

إعادة تشغيل الكوبري وفتحه مرة أخرى بعد إصلاحه

وقررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة رئيس الوحدة، أن يتم إعادة تشغيل الكوبري وفتحه مرة أخرى لمرور المواطنين فور الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة له.

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