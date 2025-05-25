الحكم علي مدير مدرسة بالبحيرة صاحب واقعة الاعتداء علي طالبتين

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق شعيب، بمجازاة مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية بنات بمركز شبراخيت، بخصم 10 أيام من أجره، ومجازاة اثنين من المعلمين بعقوبة الإنذار في واقعة اعتداء مدير المدرسة بالضرب المبرح علي طالبتين بالمدرسة.

تعرض المدير للاستفزاز من الألفاظ الخارجة من الطالبتين

وجاءت حيثيات الحكم بمحافظة البحيرة، أنه ما كان يجوز للمحال الأول وهو مدير المدرسة، التعدي بالضرب علي الطالبتين المذكورتين في قرار الإحالة أيا ما كان السبب، وذلك وفقا للتعليمات المشار إليها، وإن كان تولد لديه عنصر الاستفزاز من الألفاظ الخارجة من الطالبتين أو تعدي إحداهما بالإساءة إليه بالقول علنا بالمدرسة"، وتابعت الحيثيات "إلا أنه ومع ذلك فقد كان يتعين عليه الإلتزام بقدر أكبر من ضبط النفس وعدم الانزلاق في المخالفة التي اقترفها، وبالتالي لا يعفي المحال من المسئولية التأديبية".

تقدير الجزاء المناسب لما وقع منه

وأوضحت المحكمة أن واقعة الاستفزاز من الطالبتين تدخل في تقدير الجزاء المناسب لما وقع منه وثبت في شأنه، كما يدخل في اعتبارها ما لاقاه المحال من إجراءات جنائية ضده نتيجة تحرير المحضر رقم 1498 لسنة 2025 إداري شبراخيت من قبل الطالبتين المعتدى عليهما وهو الأمر الذي تقضي به المحكمة بالمنطوق.

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