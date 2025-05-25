كرة اليد، 3 مصريين يزينون صفوف فيزبريم في الدوري المجري

كرة اليد، يخوض فريق فيزبريم المجري لكرة اليد استعدادات قوية لخوض منافسات الموسم الجديد محليا وقاريا، بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين.

ويضم فيزبريم المجري ضمن صفوفه 3 لاعبين مصريين، وهم

يحيى الدرع - سنتر باك

أحمد هشام دودو - باك شمال

أحمد عادل - لاعب دائرة

ويسعى فريق فيزبريم المجري للعودة مجددا للمنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل امتلاكه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين.

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