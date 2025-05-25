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رياضة

كرة اليد، 3 مصريين يزينون صفوف فيزبريم في الدوري المجري

أحمد عادل وأحمد هشام
أحمد عادل وأحمد هشام دودو، فيتو

كرة اليد، يخوض فريق فيزبريم المجري لكرة اليد استعدادات قوية لخوض منافسات الموسم الجديد محليا وقاريا، بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين.

ويضم فيزبريم المجري ضمن صفوفه 3 لاعبين مصريين، وهم

يحيى الدرع - سنتر باك

أحمد هشام دودو - باك شمال

أحمد عادل - لاعب دائرة

ويسعى فريق فيزبريم المجري للعودة مجددا للمنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل امتلاكه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين.

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كرة اليد فيزبريم المجري يحيى الدرع أحمد هشام دودو أحمد عادل

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