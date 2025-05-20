الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
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زمن التآمر والخيانة

 سوف يستمر الإجرام الصهيوني والاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والأنفس البريئة والعرض والمُقدسات، وكل مظاهر الحياة سوف تتوقف يوما ما، وذلك لأن أطماعهم لا ولن تنتهي، وحلمهم الواهم المصاحب لخيالهم المريض وأطماعهم وهو دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات لن يستيقظوا منه ولن يتخلوا عنه أبدا.. 

 

هذا والتاريخ الإجرامي الصهيوني حافل ومليء بأبشع الجرائم التي يشيب لها رؤوس الولِدان، والتي تتنافى تمامًا مع الإنسانية وفطرتها السليمة، والتي بدأت في عصرنا الحديث منذ وعد بلفور بدولة إسرائيل علي أرض فلسطين، وبداية توافد العصابات الصهيونية والمشردين في بقاع الأرض إلى أرض فلسطين..


هذا ولقد استطاع اللوبي الصهيوني أن يتحكم في اقتصاد العالم وسياسته وإدارة الإدارات الحاكمة للعالم وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي تدار به، وتدير مؤامراتهم الخسيسة، والتي تهدف إلى القضاء على الإسلام وقوة العرب وتقسيم دولهم وإضعافها لتحقيق الهيمنة الصهيونية على العالم العربي والشرق الأوسط، وتحقيق الحلم الصهيوني الواهي بدولتهم الكبرى. 

 

هذا ولقد طوعوا كل الإمكانيات لتحقيق هدفهم وحلمهم الواهي المتوهم المنشود، وسيطروا على الاقتصاد العالمي وعلى الإعلام العالمي وتحكموا في الكثير من وسائل الإعلام العربي وبثوا سمومهم وبذور الفتنة وحملات التشكيك من خلاله، بعدما اشتروا أصحاب النفوس المريضة ممن لا دين ولا انتماء لهم سوى الدولارات.. 

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الفضل الإلهي وجحود البشر

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تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم (4)

 

في وسط كل هذه الخيانات والمؤامرات والتحديات، وقف رجل وزعيم واحد عربي مصري حر أصيل شريف في زمن عز فيه الشرف، وهو إبن مصر البار ورافع رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف أمام أعتى دول العالم متحديا، وقف وحده كقائد وزعيم ومن خلفه شعبه وجيشه البطل، وقف وقال: لا للتهجير.. ولا لتصفية القضية الفلسطينية.. ولا لجميع الإغراءات التي عرضت عليه والتي يسيل لها اللعاب حيث تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومن ديونها.. 

قال لا لعبور السفن الأمريكية وغيرها لقناة السويس مجانا.. ولا تهاون ولا تفريط في القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.. ولم تثني عزمه  التهديدات والمحاولات المستمرة له بالقتل.. ظهر الخذلان العربي، وظهر الزعيم الوطني الصادق  الحُر المخلص الأمين الشريف الذي يتقي الله تعالى في نفسه ودينه ووطنه وأمته. وقف بخطوطه الحمراء واللااءت في وجه أمريكا والغرب والصهاينة الملاعين.. حفظه الله وأمده بالتأييد والنصرة.

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