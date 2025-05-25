الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بسيارة "ميني فان"، تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلم ريستارت (صور)

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

وصل تامر حسني العرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى، في سيارة صغيرة “ميني فان”.

ووصل العرض الخاص، كل من: تامر حسني ومحمد ثروت وعصام السقا.

 

العرض الخاص لفيلم ريستارت

ويُشارك في بطولة ريستارت رفقة تامر حسني كل من النجمة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وسيتم طرحه يوم 29 مايو بجميع دور العرض السينمائية.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

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العرض الخاص لفيلم ريستارت تامر حسني ريستارت

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