جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال

واضح أن المؤسسات الأممية والهيئات والمحاكم الدولية بمسمياتها المختلفة غير قادرة على وقف مذابح الصهاينة، وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة..

وما تقوم به كل هذه الجهات الدولية شأنها شأن بعض دول العالم، لا يخرج عن التنديد والشجب والمعارضة، لممارسات الصهاينة غير الإنسانية في الأراضي المحتلة، وإصرارها على إبادة المدنيين وممارسات القتل وهدم المنازل واستخدام سلاح التجويع على مرأي ومسمع العالم، وكأن الصهاينة فوق القانون الدولي وحماية أمريكية ومساندة بعض الدول الأوروبية..

في قطاع غزة ترتكب الجرائم بشكل يدل علي وقاحة المعتدي الصهيوني، الطائرات المسيرة تقصف المدنيين الفلسطينيين والمنازل، والقصف المدفعي المكثف لا ينقطع، وأيضا تفجير مربعات سكنية والحصار على القطاع والسيطرة علي كل مناحي الحياة..

المدنيون الفلسطينيون يتصارعون من أجل البقاء في الحياة، في ظل حياة معيشية صعبة نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء، وتفشي الأمراض، والسبب إغلاق المعابر وعدم السماح لتدفق المساعدات الإنسانية، بقرار صهيوني حتي أصبح شبح المجاعة يلوح في الأفق، وهذا هو مخطط الصهاينة اللعين باستخدام سلام الغذاء بشكل منهجي وحياة الأطفال سلاحا للتفاوض..

الوضع في قطاع غزة صعب، وفي غاية الخطورة، الاعتداءات على المواطنين من قبل العدو متواصلة ولا تنقطع والشهداء والجرحى يتزايدون والعالم لا يحرك ساكنا.. الأمريكان والصهاينة لديهم مخطط عدواني ينحصر في القتل والتدمير، وقتل الأطفال والنساء والهيمنة علي القطاع بالكامل، وبعده الضفة الغربية..

ولكن هيهات هيهات فقد سقط مخطط التهجير بموقف مصر الثابت، والذي لم يتغير منذ إعلان هذا التوجه الخبيث والموقف الشجاع من قبل الفلسطينيين، برغبتهم في عدم الرحيل من أراضيهم، والإصرار على الوقوف في وجه العدو المغتصب، وهنا تتجسد روح المقاومة في الدفاع عن الوطن والأرض المقدسة التي تروي بالدماء الذكية وتضحيات الأبطال.

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