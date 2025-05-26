الإثنين 26 مايو 2025
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تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

أحمد الدجوي حفيد
أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي، فيتو

تطور جديد في مصرع حفيد نوال الدجوي، كشف عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي وشقيق أحمد الدجوي، الذي عثر على جثته في شقته، أمس الأحد، أنه لن يتم قبول العزاء في شقيقه، وأنهم سيقيمون صلاة الجنازة فقط على جثمانه في مسجد الدجوي داخل جامعة "MSA". 

عمرو الدجوي يرفض قبول العزاء في شقيقه

وقال عمرو الدجوي تعليقًا على مصرع شقيقه أحمد الدجوي: "الله يرحمك يا أخويا وضهري وسندي.. صلاة الجنازة  عقب صلاة الضهر في مسجد الدجوي داخل جامعة MSA في ٦ اكتوبر طريق الوحات دون تقبل العزاء"


يذكر أن أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي، وجدت جثته أمس الأحد في شقته، وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا كشفت فيه تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

أحمد الدجوي أطلق عيارا ناريا على نفسه

وقالت الداخلية في بيانها: “فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ملابسات وفاة  أحمد الدجوى حفيد  نوال الدجوى.. بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم الأحد 25  مايو 2025،  تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته”.

نوال الدجوي، فيتو
نوال الدجوي، فيتو

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس السبت.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.
 

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