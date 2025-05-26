تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات المحال التجارية والمساكن بالقاهرة.

ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات المحال التجارية والمساكن بالقاهرة

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من مواسير التكييف من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث عُثر بحوزتهم على فرد خرطوش و3 أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وقرروا أنهم قاموا ببيع المسروقات لأحد الأشخاص "تاجر خردة" سيئ النية، والذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته كافة المضبوطات المسروقة.

ضبط تشكيلين عصابيين لارتكاب جرائم سرقات

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل مساكن المواطنين بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها بحوزة أحد عملائهما "عامل – له معلومات جنائية"، تم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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