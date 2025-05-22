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محافظات

محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا

اجتماع لمتابعة مشروع
اجتماع لمتابعة مشروع تطوير مبنى عيادة الطلبة للتأمين الصحي

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم بحضور الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والدكتورة رشا مصلح، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي، وفتحي التلاوي، مدير مديرية العمل، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مبنى عيادة الطلبة للتأمين الصحي بمنطقة شطا. 

وناقش المحافظ خلال الاجتماع إجراءات إخلاء المبنى، مؤكدًا ضرورة اتخاذ هذه الخطوة حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على العيادة. ووجّه بسرعة نقل الخدمات الطبية إلى مركز السكر التابع لمديرية الصحة، وذلك بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمبنى.

المحافظ يجتمع لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مبنى عيادة الطلبة للتأمين الصحي بشطا 
المحافظ يجتمع لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مبنى عيادة الطلبة للتأمين الصحي بشطا 

التشديد على سرعة التنفيذ وجودة الخدمات

كما شدّد محافظ دمياط على أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير بالمبنى، موجهًا الجهة المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والتأكيد على معايير الجودة، لضمان تأهيل العيادة لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمواطنين بالشكل اللائق.

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