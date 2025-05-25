وكيل تعليم دمياط يتفقد الانضباط داخل لجان امتحانات النقل بميت أبو غالب (صور)

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل مركز توزيع الأسئلة التابع لإدارة ميت أبو غالب التعليمية، لمتابعة سير العمل والإشراف على انطلاق الامتحانات بكافة المراحل التعليمية وذلك في إطار الحرص على انضباط سير امتحانات النقل وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

تأتي هذه المتابعة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة داخل مركز التوزيع

وخلال جولته، اطمأن "عمارة" على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتنظيمية، مشددًا على ضرورة وصول أوراق الأسئلة إلى جميع المدارس بسلام وأمان، ومتابعة دقيقة لكافة مراحل التسليم والتوزيع، وذلك بحضور مسعد أبو الرجال، مدير الإدارة التعليمية بميت أبو غالب.

متابعة موسعة عبر الفيديو كونفرانس لجميع الإدارات التعليمية

لم تقتصر متابعة وكيل الوزارة على إدارة ميت أبو غالب فقط، بل امتدت لتشمل باقي الإدارات التعليمية بالمحافظة، من خلال غرفة العمليات المركزية، حيث أجرى متابعة شاملة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لضمان انتظام عملية توزيع أوراق الامتحانات بكفاءة في جميع الإدارات.

وكيل الوزارة يتابع سير الامتحانات بدمياط

وعقب الانتهاء من التوزيع، عقد "عمارة" اجتماعًا موسعا مع أعضاء غرفة العمليات، موجها عدة تعليمات حاسمة لضبط إيقاع الامتحانات ومواجهة أي طارئ قد يعوق سيرها.

جولة تفقدية للجان الامتحانات.. وطمأنة مباشرة من الطلاب

وفي سياق متصل، أجرى وكيل الوزارة جولة ميدانية شملت عددا من لجان الامتحانات بمدارس أبو العز الابتدائية، والفريق مدكور الرسمية للغات بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية.

حرص "عمارة" خلال الجولة على متابعة الأداء داخل اللجان، والاطمئنان على توفير البيئة المناسبة للطلاب، كما أجرى حوارات مباشرة معهم للاستماع إلى آرائهم حول طبيعة الأسئلة.

وقد أعرب الطلاب عن ارتياحهم، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومطابقة للمقرر الدراسي، وخالية من التعقيد أو الغموض.

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