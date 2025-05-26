ضبط سائق تحرش بسيدة أجنبية في النزهة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية في النزهة.

ضبط سائق تحرش بسيدة أجنبية فى النزهة



ضبط سائق بتهمة التحرش



تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، بقيام "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" بالتحرش بها حال قيامه بتوصيلها بدائرة القسم.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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