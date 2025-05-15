ضبط بائع تحرش بسيدة أجنبية في الدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية أجنبية.

ضبط بائع تحرش بسيدة أجنبية أثناء صعودها عقارًا في الدرب الأحمر

كانت طالبة أجنبية قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الدرب الأحمر يفيد بتعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء صعودها إلى أحد العقارات بدائرة القسم، حيث لاذ المتهم بالفرار عقب الواقعة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يعمل بائعًا ويقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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