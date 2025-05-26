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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالهرم

حادث تصادم
حادث تصادم

 شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حادث تصادم مروع بين سيارة ودراجة نارية، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بالهرم

 كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة فرق المرور إلى موقع البلاغ. وبالفحص تبين أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية.

 

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وأسفر الحادث عن مصرع أحد مستقلي الدراجة النارية في الحال، فيما أصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور بالدفع بوِنش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السير، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

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