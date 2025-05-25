التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق صالة لياقة بدنية بمحيط جامعة الأزهر بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة صالة لياقة بدنية بمدينة نصر نشب بها حريق بمحيط جامعة الأزهر لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا السبب في اندلاع النيران وجاري سؤال العاملين والشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية بمحيط جامعة الأزهر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها فيما تمركزت 3 سيارات إسعاف بمكان الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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