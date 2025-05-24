ربط محطة مياه قرية فلسطين ببئر زراعي في الوادي الجديد

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، السبت، أعمال حفر الخط الواصل بين بئر الزراعات الحكومي ومحطة مياه الشرب الرئيسية بقرية فلسطين، وذلك في استجابة لأزمة انقطاع المياه التي تمر بها قرية فلسطين نتيجة جفاف البئر الخاص بمحطة مياه الشرب، وبتوجيهات مباشرة من اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضح جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن هذه الخطوة هامة ضمن جهود المحافظة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالي القرية.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة، أنه من المقرر أن يتم تركيب المواسير الخاصة بالخط الجديد صباح يوم غد الأحد، حيث يسهم هذا الخط بشكل كبير في تلبية احتياجات قرية فلسطين المتزايدة من المياه الصالحة للشرب.



وفي ذات السياق وبناءً على توجيهات رئيس المركز، قدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة حلول عاجلة لأزمة المياه بقرية فلسطين ووعود بقرب الانفراج، ففي إستجابة سريعة لأزمة انقطاع المياه التي تمر بها قرية فلسطين نتيجة جفاف البئر الخاص بمحطة مياه الشرب، وبناءً على

يتم الدفع بسيارات مياه الشرب من المدينة والوحدات المحلية القروية لتوفير مياة نقية لمواطني قرية فلسطين لحين حفر البئر وتوصيل الخط البديل من البئر الزراعى.

وفي سياق متصل، وجه جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، توجيهات عاجلة لرؤساء القرى بالتعاون مع المهندس وائل زمزمي لتوفير سيارات نقل مياه لدعم قرية فلسطين، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة وضمان وصول المياه للمنازل لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وربط البئر الجديد.

ويأتي هذا التحرك السريع ليؤكد حرص القيادة المحلية على الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، وتفهمها للظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكدة التزامها بتوفير كافة سبل الدعم الممكنة حتى يتم حل المشكلة بشكل كامل.

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