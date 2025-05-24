السبت 24 مايو 2025
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محافظات

وزير البترول يتفقد مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية في الوادي الجديد

وزير البترول بالوادي
وزير البترول بالوادي الجديد، ڤيتو

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالخارجة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة، اليوم، يرافقهما المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث أعرب وزير البترول، والوفد المرافق عن إشادتهم بفكرة المشروع والتكاملية في تقديم الخدمات الحكومية داخل مكان واحد، ووجّه بدوي بالتنسيق بين الوزارة والمحافظة لاستضافة وتنظيم مؤتمر يُعنى بالفرص الاستثمارية في مجال التعدين على أرض المحافظة.

وعلى هامش الزيارة،قام الوزير بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، وغرس نخلة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور، مثمنًا ما حققته المحافظة في مجال التوسع في الرقعة الزراعية وترسيخ دائم التنمية المستدامة.

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