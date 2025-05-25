بيونج يانج لواشنطن: أوقفوا التهديدات العسكرية إذا أردتم حماية وأمن أراضيكم

دعت جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية واشنطن إلى وقف تهديداتها العسكرية إذا كانت تخشى على أمن أراضيها.

كوريا الشمالية تدعو واشنطن لوقف تهديداتها العسكرية

واعتبر البيان أن أمن أمريكا مرهون بالكف عن السياسات العدوانية تجاه الدول الأخرى.

واتهم البيان الجيش الأمريكي بتضخيم التهديد الكوري الشمالي لتبرير حشد عسكري واسع.

كما انتقد تصريحات أمريكية وصفها بـ"الاستفزازية" تلمح لاحتمال نشوب حرب مع بيونج يانج.

صاروخ أمريكي عابر للقارات دليل على ازدواجية المعايير

واعتبر بيان كوريا الديمقراطية اختبار صاروخ أمريكي عابر للقارات دليلا على ازدواجية المعايير

وأكد أن واشنطن مسئولة عن تصعيد التهديدات ضد أراضيها.

وأشار إلى أن بيونج يانج تواصل تعزيز قدراتها الرادعة في مواجهة الحشد النووي الأمريكي.

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