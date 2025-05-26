آخر تطورات "كارثة" كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية تقوم بإصلاح سفينة حربية "المدمرة" تعرضت لأضرار أثناء محاولة تدشينها قبل أيام.



وسبق أن قالت بيونج يانج إنها بدأت تحقيقا شاملا في "الحادث"، الذي تسبب في خسارة السفينة لتوازنها أثناء تدشينها، الأمر الذي أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة الحربية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون موجودا أثناء وقوع الحادث، ووصفه بأنه "عمل إجرامي".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "العمل على استعادة توازن السفينة الحربية بالكامل يجري بنشاط، وفقا للإطار الزمني".

أول إجراء عقابي

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات في كوريا الشمالية 3 أشخاص، على خلفية حادث أدى إلى فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأعلنت بيونج يانج عن وقوع "حادث خطير"، الأربعاء، خلال تدشين مدمرة حديثة البناء تزن 5 آلاف طن في مدينة تشونججين الساحلية الشرقية، مما أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعتقلين هم كانج جونج شول كبير المهندسين في حوض بناء السفن في تشونججين، وهان كيونج هاك رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونج هاك نائب مدير الشؤون الإدارية.

وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث".

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