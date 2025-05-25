الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

استرداد اراضي الدولة وتنفيذ 406 قرارات إزالة في الدقهلية (صور)

تنفيذ ازالات الموجة
تنفيذ ازالات الموجة 26 في الدقهلية، فيتو

تمكنت حملات الموجة 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء من استرداد مساحات من الاراضي من خلال تنفيذ 406  قرارات  في الدقهلية.

تنفيذ 406  قرار لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

التصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم لضرورة التواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وشدد على ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

بالارقام رصد لتنفيذ قرارات إزالة تعديات علي اراضي زراعية وأملاك دولة بالدقهلية 

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة المخالفات بلغت حتى اليوم، تنفيذ 406 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء منذ بدء الموجة، منهم 340 قرار إزالة تعدي بالمباني، 66 تعدي بالزراعة، وبياناتهم، تنفيذ 38 قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الوحدات المحلية، 28 قرار تعدي بالبناء بمساحة 5837 متر مربع، 10 حالات تعدي بالزراعة على مساحة، 2 سهم ـ 4 قيراط ـ 5 فدان، 113 قرار إزالة تعدي على الأراضي المملوكة لجهات الولاية (هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والموارد المائية والري)، منهم 58 قرار إزالة تعدي بالبناء على مساحة 8273 متر مربع، 55 قرار إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 1سهم ـ 2 قيراط - 10 فدان، 237 قرار إزالة متغيرات مكانية غير قانونية بمساحة، 20914 متر مربع، 1 قيراط، 62 قرار إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 21سهم - 10 قيراط ـ 3 فدان.

 

 

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى في الفترة من 10/05/2025 وحتى 30/05/2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 07/06/2025 وحتى 27/06/2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 05/07/2025 وحتى 25/07/2025.

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