محافظ الجيزة: عرض عقار بالدقي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص حالته الإنشائية

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة منهم وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوى المواطنين بأحياء الدقي والعمرانية والطالبية وإمبابة والوراق والحوامدية.

واستمع محافظ الجيزة خلال لقائه إلى الشكوي المقدمة من قاطني العقار الكائن بشارع الصحابة بحي الدقي بشأن تضررهم من وجود كافيه أسفل العقار يدار بدون ترخيص الي جانب وجود شروخ ورطوبة بالعقار.

عرض عقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وقام محافظ الجيزة بالاطلاع علي الإجراءات المتخذة من خلال حي الدقي والتي تضمنت عرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لوجود رطوبة بالحوائط وأسقف دورين البدروم والأراضي حفاظا علي سلامة المواطنين والسلامة الإنشائية للعقار.

كما كلف المحافظ رئيس حي الدقي بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكافيه محل الشكوى .

وفي حي العمرانية استمع المحافظ إلى الشكاوى المقدمة من أحد المواطنين من المقيمين بشارع علوبة لتضرره من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لقيام الجار بتركيب باب حديدي بالفراغ السياحي بالمخالفة للقانون وعلي الفور قام حي العمرانية بإزالة الباب المخالف.

كما اطلع محافظ الجيزة على الإجراءات القانونية المتخذة من خلال حي العمرانية بشأن الشكوي المقدمة من أحد المواطنين يتضرر من وجود ورشة نجارة مخالفة تدار بدون ترخيص بشارع عبد المجيد بدوي بحي العمرانية علي الرغم أنه تم غلقها وتشميعها وفصل التيار الكهربائي عنها.

وأكد المحافظ على رئيس حي العمرانية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم الموافقة على إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخرى لعدم تكرار المخالفة لحين توفيق أوضاعه.

كما بحث محافظ الجيزة الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشارع الدكتور خالد متفرع من عثمان محرم بحي الطالبية للقيام بعدة مخالفات منها تكسير الحائط المطل على الشارع وفتح نافذة وتحويل الغرفة السكنية إلى محل تجاري.



وعلى الفور، وجه المحافظ رئيس حي الطالبية بإلزام المالك بإعادة الشيء لأصله والتنسيق مع قسم الشرطة بتوقيع المخالف علي تعهد كتابي بعدم تكرار المخالفة.

ووجه المحافظ حي إمبابة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بشارع محمد عامر متفرع من شارع الوحدة ورفع مخلفات القمامة الموجودة بالمنطقة مع تعيين خدمات ثابتة لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والتحفظ عليها كإجراء رادع لعدم قيامهم بالقاء المخلفات مجددآ وفقًا للقانون.



كما أكد المحافظ على حي إمبابة بإدراج الشارع المذكور ضمن خطط الرصف المستقبلية وكذا مراجعة اعمال الأنارة واضاءة الشارع استجابة لمطالب المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس حي الوراق بفحص الشكوى المقدمة من أحد المواطنين قاطني شارع المدينة المنورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال منشأة مخالفة تسبب ضوضاء للمواطنين على مدار اليوم.

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