الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: سنحقق الانتصار في قطاع غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال حقق انتصارا على ‎حزب الله وفي أماكن أخرى.

وأضاف نتنياهو: سنحقق الانتصار في قطاع غزة.

 

بدء عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات جدعون بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

 

500 شهيد في قطاع غزة خلال 3 أيام

وأعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، استشهاد 500 فلسطيني في قطاع غزة خلال 3 أيام.

 

خروج جميع المستشفيات العامة في غزة من الخدمة

وأعلنت وزارة الصحة بـغزة، تدمير مستشفيي بيت حانون وكمال عدوان وإخراج المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الخدمة.

كما أوضحت وزارة الصحة بغزة أن جميع المستشفيات العامة في محافظة شمال قطاع غزة أصبحت خارجة من الخدمة.

 

جيش الاحتلال يقصف خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي

وقبل وقت سابق، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

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